сегодня
04 июля, 17:41
пробки
7/10
погода
+23.8°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.58
сегодня
04 июля, 17:41
пробки
7/10
погода
+23.8°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.58
сегодня 15:39
работа общество

В Новосибирской области зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы

Фото: Сиб.фм

Рекордно низкий уровень безработицы зарегистрирован в НСО.

Как сообщает Telegram-канал “Новосибирь” со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области, впервые за 20 лет на рынке труда в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы.

“Сегодня уровень безработицы в регионе оценивается в 0,6%, количество официально зарегистрированных безработных – около 7,6 тысяч, при этом в банке вакансий сегодня порядка 41,6 тысячи предложений от работодателей”, – передает “Новосибирь”.

Также уточняется, что самыми востребованными специалистами в Новосибирской области являются инженеры, медицинские и педагогические работники.

Напомним, что «УАЗ на Донбасс». Из Новосибирска в зону СВО отправят автокран и два самосвала

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в