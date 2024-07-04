В Новосибирской области зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы

Рекордно низкий уровень безработицы зарегистрирован в НСО.

Как сообщает Telegram-канал “Новосибирь” со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области, впервые за 20 лет на рынке труда в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы.

“Сегодня уровень безработицы в регионе оценивается в 0,6%, количество официально зарегистрированных безработных – около 7,6 тысяч, при этом в банке вакансий сегодня порядка 41,6 тысячи предложений от работодателей”, – передает “Новосибирь”.

Также уточняется, что самыми востребованными специалистами в Новосибирской области являются инженеры, медицинские и педагогические работники.

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