В Новосибирске расследуют дело олимпийского чемпиона Перлова

В Новосибирске продолжается расследование дела Андрея Перлова.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в отношении экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова завели уголовное дело — его подозревают в хищении около 960 тысяч рублей, которые выделил Минспорта региона.

Как сообщил адвокат Андрея Перлова порталу «Коммерсантъ», подзащитному дважды поступало предложение заключить контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции, но тот отказался.

Напомним, что Андрея Перлова, бывшего гендиректора футбольного клуба «Сибирь», задержали 28 марта, после чего его направили в следственный изолятор до 23 мая. Его подозревают в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.