В Новосибирске самолет до Петербурга задерживается на 7 часов

4 июля утром самолет, который должен был вылететь из новосибирского аэропорта «Толмачёво» в 6:20 по местному времени, внезапно улетел в Барнаул.

Рейс в Санкт-Петербург задержали на семь часов.

Пассажиры рейса сообщили, что информация на табло аэропорта долгое время не обновлялась, а в старом терминале было душно из-за неработающих кондиционеров. Авиакомпания обеспечивает пассажиров питанием на время ожидания рейса. Согласно онлайн табло аэропорта, рейс в Санкт-Петербург отправится не раньше 13:15.

Причины задержки вылета и соблюдение прав пассажиров проверяют сотрудники транспортной прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирска в зону СВО отправят автокран и два самосвала.