В Новосибирске судмедэксперты отказались вывозить тело 170-килограммового мужчины

Тело мужчины шесть дней пролежало в квартире. Жильцы звонили во все инстанции.

В редакцию Сиб.фм обратились жильцы дома по ул. Крылова, 66 и сообщили об инциденте. По их словам, одинокий сосед умер и из квартиры исходил трупный запах. Сообщается, что тело мужчины пролежало в квартире шесть дней. На вид мужчине приблизительно 60 лет.

Жители начали звонить по различным номерам, чтобы службы вывезли тело из квартиры. В Бюро СМЭ Новосибирской области отказались вывозить тело из-за его веса — 170 кг. Муниципальная аварийно-спасательная служба также отказалась от доставки.

Жильцы обратились на горячую линию 063. Бригада доставки «ИМИ» вывезла тело в Бюро СМЭ Новосибирской области. В итоге сотрудники Бюро СМЭ, которое изначально отказалось от транспортировки, также приехали для вывоза тела.

«Эта ситуация свидетельствует о том, что в Новосибирске не налажена служба доставки умерших в подобных случаях. Жители дома ещё долго страдали от запаха, который остался после вывоза тела умершего. Это категорически недопустимо. В данном случае, нарушаются права не только умершего, с которым должны достойно обращаться те, кто должен отвечать за его захоронение, но и права жильцов, которые оказались беззащитными перед такой ситуацией», – рассказал Сиб.фм представитель «ИМИ» Юрий Тригубович.

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