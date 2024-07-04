В Новосибирске цыгане выкупили весь этаж новостройки и терроризируют жителей

Жители ЖК «Галактика» уверяют, что в одном из домов цыгане выкупили первый этаж дома и мешают им жить. Они устраивают застолье на территории комплекса и шумят.

Об этом Сиб.фм сообщили жители новостройки по ул. Николая Островского, 195/3. По словам горожан, в одном из домов (в комплексе построено 5 многоэтажек) первый этаж выкупил табор цыган. Местные жители говорят, что они устраивают алкогольные вечеринке в беседках и лавочках во дворе, громко кричат и устраивают дебош в ночное время.

«Это наглый народ и замечания для них пустота. Охрана дома и полиция не реагирует на вызовы. При этом за услуги охраны мы ежемесячно вносим платежи», — говорят жильцы.

Сотрудники парикмахерской, расположенной на территории ЖК, сообщили Сиб.фм, что цыгане ведут себя вопиющим образом. По их словам, они заходят в салон красоты и без спросу наливают литрами воду из кулера и забирают конфеты из вазы. А на аргумент: «Это для клиентов» отвечают «Вам что жалко».

Также местные жители говорят, что во дворе цыгане пытаются продать жителям самодельные браслеты, а их дети забирают у малышей игрушки.

Местные жители говорят, что сделать с этим ничего не могут, потому что по факту цыгане – собственники недвижимости и имеют полное право находиться здесь.

Ранее Сиб.фм писал о ситуации в новосибирском общежитии, откуда после жалоб местных жителей выселили 200 мигрантов.