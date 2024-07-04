В Новосибирске в НМИЦ имени Мешалкина не хватает крови первой группы

Донорской крови не хватает в НМИЦ имени Мешалкина.

По данным портала VN.ru, в НМИЦ им академика Мешалкина в Новосибирске не хватает донорской крови. Известно, что постоянные доноры отправились в отпуска и запасы крови в клинике значительно уменьшились.

Больше всего хирурги нуждаются в крови первой группы, так как именно она является универсальной.

По этой причине завтра, 5 июля, с 08:00 до 10:00 часов утра отделение переливания крови Центра на улице Речкуновской, 15, приглашает как первичных, так и постоянных доноров первой группы.

Каждый донор сможет получить справку, которая дает право на два дня отпуска.

Подробности можно узнать по номеру телефона: 8 (383) 347-60-81.

Напомним, что в Новосибирске зафиксировали вспышки сальмонеллёза