В Новосибирске зафиксировали вспышки сальмонеллёза

В трех районах Новосибирска зафиксировали вспышки сальмонеллёза.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили о росте заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди местных жителей.

Центр гигиены и эпидемиологии региона отметил, что в этом году более 5 000 новосибирцев обратились с острыми кишечными инфекциями в больницы.

Также специалистами были зафиксированы вспышки сальмонеллёза в Кировском, Ленинском и Советском районах города.

Известно, что половина случаев заражения паразитами происходит из-за недоваренных яиц и мяса.

Ранее Сиб.фм писал, что полиция Новосибирска проверяет нформацию о теле мужчины на улице Твардовского