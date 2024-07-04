В Новосибирске весь июль ожидаются ливни

На целый месяц в Новосибирскую область придут дожди.

По данным сервиса Яндекс Погоды, Новосибирскую область накроет затяжными дождями — весь июль обещает быть теплым, но с осадками.

С завтрашнего дня и до воскресенья дождь будет идти без остановки, однако в субботу синоптики покажут +28 градусов жары.

С 8 по 9 июля дождь ожидается только в утреннее время, а днем будет пасмурно без осадков и до +26 градусов тепла. С 10 июля вновь начнутся затяжные дожди.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске самолет до Петербурга задерживается на 7 часов