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Авто общество

В Новосибирске водитель бетономешалки объехал пробки по встречке на красный свет

Фото: t.me/teleact54

Сотрудники Госавтоинспекции ищут этого водителя.

В Ленинском районе Новосибирска водитель бетономешалки при выезде на встречную полосу у железнодорожного переезда возле станции «Ипподром» почти столкнулся с несколькими автомобилями. После этого он проехал на красный свет светофора на перекрестке со Станционной улицей.

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области начали расследование для установления личности водителя и принятия мер по привлечению к административной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дешевый способ борьбы с пробками в Новосибирске предложил дорожный эксперт Стефанов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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