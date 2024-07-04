В Новосибирске водитель бетономешалки объехал пробки по встречке на красный свет

Сотрудники Госавтоинспекции ищут этого водителя.

В Ленинском районе Новосибирска водитель бетономешалки при выезде на встречную полосу у железнодорожного переезда возле станции «Ипподром» почти столкнулся с несколькими автомобилями. После этого он проехал на красный свет светофора на перекрестке со Станционной улицей.

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области начали расследование для установления личности водителя и принятия мер по привлечению к административной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дешевый способ борьбы с пробками в Новосибирске предложил дорожный эксперт Стефанов.