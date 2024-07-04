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общество

В Новосибирске военного осудили на 5 лет за уклонение от службы

Фото: Сиб.фм

За уклонение от службы военного могут отправить за решетку на 5 лет.

Гарнизонный военный суд Новосибирска приговорил к 5 годам лишения свободы военного Максима Желдаков за уклонение от службы.

Известно, что служащий 13 июля прошлого года не явился на службу — он был задержан в собственном доме 4 января.

Сейчас военный будет отбывать наказание в колонии общего режима, также ему был назначен штраф в размере 220 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске расследуют дело олимпийского чемпиона Перлова

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Валерия Митрохина
Журналист

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