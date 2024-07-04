В Новосибирской области найден редкий цветок-паразит

Под Новосибирском найдено редкое растение.

В районную газету "Краснозёрская новь" жительница Новосибирской области отправила фотоснимок необычного растения. Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на кандидата биологических наук Алексея Яновского, это оказался паразитический цветок под названием “заразиха”.

“Это опасное для возделываемых людьми культур растение. Оно из особой систематической группы Заразиховых”, — рассказал специалисты.

По словам Алексея Яновского, подобный вид растений запрещено уничтожать вне личных участков.

“Сорняки не присасываются, а срастаются вздутыми основаниями стеблей с корневыми системами культур-хозяев. Поражают культурные растения глубоко в почве. После срастания с корневой системой культур отбирают у растений питательные элементы и воду”, — пояснил ученый.

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