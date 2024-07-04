В Новосибирской области неизвестный сбил ребенка и обвинил его родителей в автоподставе

В Новосибирской области произошел инцидент с участием автомобиля, в результате которого пострадал ребенок.

Несколько дней назад Валерий (имя изменено) с сыном Лёшей (имя изменено) и его друзьями катались на надувной лодке по реке Обь. Возвращаясь к садовому товариществу, отец пошел открывать ворота, а дети остались ждать у входа.

Во время ожидания проезжающая машина сбила Лёшу. Удар отбросил ребенка в надувную лодку, что спасло ему жизнь. Медики диагностировали у пострадавшего смещение шейных позвонков, ссадины и ушибы.

Очевидцы утверждают, что водитель автомобиля Равшан попытался скрыться с места происшествия, но родные мальчика помешали ему это сделать. Ожидая прибытия полиции, Равшан заявил, что ребенка бросили на капот, и он не совершал наезд.

Родители Лёши утверждают, что водитель был пьян и не имел водительских прав.

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