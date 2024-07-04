В Новосибирской области программу по развитию беспилотников оценили в 11 млрд рублей

На реализацию региональной программы по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в Новосибирской области до 2030 года выделено финансирование в общей сумме 10,97 миллиарда рублей.

Из этой суммы 8,01 миллиарда рублей будет направлено из внебюджетных источников, 2,71 миллиарда рублей — из бюджета Новосибирской области, и 252,41 миллиона рублей — из федерального бюджета. Документ с указанными финансовыми планами утвержден региональным правительством.

По завершении программы ожидается, что доля отечественных беспилотников, закупленных по госконтрактам, составит 80%. В 2025 году планируется создать центр поддержки проектирования, испытаний, производства и сертификации БАС в регионе.

Также программа предусматривает увеличение числа резидентов в Научно-производственном центре БАС Новосибирской области до не менее 15 единиц к концу 2030 года, а также увеличение количества аккредитованных разработчиков и производителей БАС до не менее 15 единиц к тому же сроку. Обучение в сфере БАС планируется для не менее 867 человек, а проведение профориентационных и навигационных мероприятий — не менее 7 единиц к концу указанного периода.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск попал в топ-10 самых цифровизированных городов России.