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общество

В Новосибирской области прокуроры заступились за семьи, проживающие в аварийном жилье

Фото: Сиб.фм

Прокуратура региона обратилась в суд из-за выдачи трем семьям пенсионеров аварийного жилья.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в Оби ведомство обратила внимание на выдачу трем семьям пенсионеров аварийного жилья.

Уточняется, что выделенное жилье не соответствуют требованиям нормативно-технических документов, что создает угрозу для жизни и здоровья жильцов.

Сейчас прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями в защиту 13 человек — правоохранительные органы намерены обязать местную администрацию предоставить этим семьям пригодное жилье вне очереди.

Напомним, что названы города Новосибирской области, которые изменятся по поручению президента Путина

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Валерия Митрохина
Журналист

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