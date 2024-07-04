Врач Андреева посоветовала принимать витамины исходя из потребностей организма

При этом медик также посоветовала сначала проконсультироваться со специалистом.

Врач-терапевт и гематолог Наталья Андреева рассказала, как правильно принимать витамины. По ее словам, важно учитывать потребность организма и получить консультацию специалиста, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

Кроме того, медик подчеркнула, что витамины в комплексах не всегда хорошо сочетаются друг с другом и подходят не всем. К примеру, витамины группы В при наличии ряда заболеваний принимать нежелательно.

Вдобавок Андреева обратила внимание на необходимость получать витамины из натуральных продуктов питания.

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