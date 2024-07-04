Врач Рублева рассказала, как сохранить хорошее самочувствие в аномальную жару

В такой период медик посоветовала употреблять в день не менее двух литров воды.

Эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник «Инстамед», кандидат медицинских наук Ольга Рублева рассказала в беседе с RuNews24.ru о том, как сохранить хорошее самочувствие в аномальную жару. Так, по ее словам, в такой период важно употребление воды — не менее двух литров в день.

При этом медик отметила, что пить следует обычную воду, так как минеральная может привести к нарушению работы почек, а сладкие напитки к избыточному содержанию углеводов в организме.

Вдобавок Рублева посоветовала снизить в жару физические нагрузки, либо заниматься спортом в вечерние часы в помещениях с хорошей вентиляцией.

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