Женщина из Новосибирска выплатила долг, чтобы пойти на повышение

Выяснилось, что у женщины есть бизнес в Москве.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области завершилось успешное взыскание задолженности на сумму 6 миллионов 797 тысяч рублей у жительницы Калининского района.

Судебные приставы выяснили, что у женщины есть бизнес в Москве, после чего начали процедуру удержания заработной платы. В результате исполнительного производства было внесено 5,5 миллионов рублей долга и 400 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора.

Женщина приняла такие меры, чтобы избежать лишних вопросов со стороны работодателя и продвигать свою карьеру.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске военного осудили на 5 лет за уклонение от службы.