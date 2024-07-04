Жительница Тюмени 25 лет вынашивала инородное тело в носу

Медики оперировали женщину два с половиной часа, чтобы избавить ее от многолетней ноши.

Жительница Тюмени на протяжении 25 лет вынашивала инородное тело в носу. Речь идет об осколке зеркала, которое появилось в теле женщины, в результате семейной драмы, пишет Вслух.ru.

Много лет назад пьяный муж ударил в висок спящую жену осколком зеркала. Крупную часть стекла медики удалили сразу, а мелкие — женщина отхаркивала еще какое-то время. Потихоньку трагедия забылась. Но тюменку постоянно беспокоила заложенность носа. Она не подозревала, что причиной ее бед является старая травма, пока не пришла на прием к стоматологу.

В свою очередь медики отметили, что впервые столкнулись с таким необычным случаем. Сложность операции заключалась том, что осколок залегал по соседству с крупными артериями и нервными узлами. Операция продолжалась два с половиной часа и прошла успешно.

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