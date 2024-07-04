Жителя Новосибирска осудили за попытку вступления в украинскую террористическую организацию

2-й Восточный окружной военный суд осудил жителя Новосибирска Игоря Лушко за попытку вступления в украинское военное объединение Легион «Свобода России»*.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет, первые 5 лет он проведёт в тюрьме. Приговор можно обжаловать.

Следствие установило, что студент Игорь Лушко испытывал негативное отношение к специальной военной операции. Зная, что украинское объединение Легион «Свобода России»* признано террористическим, он заполнил анкету на вступление в него.

По заданию куратора в сентябре 2023 года он поджёг объект энергоснабжения железной дороги, а также снимал на видео воинские объекты и военную технику. На следующий день у этой воинской части он был задержан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске очевидцы рассказали подробности падения мужчины из окна многоэтажки.

Легион «Свобода России»* — организация признана экстремистской и террористической, запрещена в России.