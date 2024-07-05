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общество

35 новых машин получила скорая помощь Новосибирска

Фото: Telegram-канал Андрея Травникова

В Новосибирске скорая помощь получила 35 новых машин.

В своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что автопарк службы скорой помощи Новосибирска получил 35 новых машин.

По его словам, все поступившие машины отечественного производства, они имеют высокую проходимость и оснащены необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам в экстренных ситуациях – дефибрилляторами, кардиографами, аппаратами ИВЛ и другим.

Также в реанимобилях установлена специальная аппаратура, которая позволит лечить пациентов прямо в пути.

Напомним, что круглосуточно ремонтируют четырёхполоску на Одоевского в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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