Круглосуточно ремонтируют четырёхполоску на Одоевского в Новосибирске

В Новосибирске круглосуточно идут ремонтные работы дороги.

На улице Одоевского в Новосибирске приступили к укладке асфальтобетона на проезжей части. Сейчас там идут круглосуточные работы подрядной организации ООО "Дорсиб плюс". Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

“Ул. Одоевского – это самый крупный объект, который попал в эту программу. Его протяженность 4,1 км, общая стоимость – 138 млн рублей. Подрядная организация проводит работы в две смены. Здесь четыре полосы движения, что позволяет в дневное время перекрыть полосу и проводить ремонтные работы”, — сообщил начальник отдела ремонта автомобильных дорог Управления дорожного строительства Владислав Кондратьев.

Объект выбран по результатам проведенной диагностики состояния покрытия проезжей части.

Гарантийные обязательства по объекту – 3,5 года.

Напомним, что на ремонт региональной автодороги в Новосибирске выделили 35 млн руб