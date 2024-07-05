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общество

Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, который наехал на школьника в Новосибирске

Фото: Следком России

Следком организовал процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Тойота», который находился в состоянии алкогольного опьянения и сбил 12-летнего школьника в садовом некоммерческом товариществе «Строитель».

У водителя не было водительских прав и гражданства. Следственный комитет России по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по данному случаю.

«Председатель СК поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении СК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области скончался 19-летний водитель легковушки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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