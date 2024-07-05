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Авто общество

Для обучения водителей в Новосибирской области создадут пилотные площадки

Фото: Сиб.фм

В НСО создадут пилотные площадки для обучения водителей.

На заседании профильной рабочей группы глава транспортного комитета Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко сообщил, что из-за нехватки кадров в регионе создадут пилотные площадки для обучения водителей школьных автобусов и предприятий общественного транспорта.

По словам Валерия Ильенко, в регионе происходит нехватка водителей категорий C и D из-за низких зарплат.

По этой причине, как отметил заместитель министра образования Новосибирской области Андрей Головнин, ежегодно около 400 студентов проходят обучение на водителя категории С, но организация автошкол в образовательных учреждениях затруднена. В связи с чем было предложено использовать возможности системы среднего профессионального образования для подготовки водителей категории D в городах Куйбышев и Татарск, а также в Тогучинском и Маслянинском районах.

Напомним, что на ремонт региональной автодороги в Новосибирске выделили 35 млн руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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