Дорогу к новосибирскому аэропорту Толмачево перекроют с 18 по 22 июля

Ограничения на движение транспорта будут действовать с 01:00 до 05:00.

На сайте мэрии Новосибирска сообщается о перекрытии движения по улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод» с 18 по 22 июля.

Ограничения на движение транспорта будут действовать с 01:00 до 05:00 каждого дня в указанный период из-за капитального ремонта железнодорожного переезда у дома № 54. Работы будет проводить АО «Сибпромжелдортранс».

Пассажирам, планирующим вылеты из аэропорта «Толмачево» в ночные и утренние часы, рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывая возможные задержки, и использовать объездные пути.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запустили автобус от Академгородка до Толмачево с 1 июля.