На 10% подорожала школьная форма в новосибирских магазинах

В Новосибирске подорожала школьная форма на 10%.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в начале июля в местных магазинах одежды уже начала появляться школьная форма. Исследования в области маркетинга показывают, что наивысший спрос на школьные товары приходится именно на июль.

Однако с каждым годом стоимость на одежду значительно увеличивается.

Так, например, одна из местных жительниц рассказала, что в этом году выросла стоимость и на детскую школьную форму.

«Цены на рубашки, брюки, обувь выросли. Например, цены на рубашки и блузки увеличились на 200-400 рублей, а на кроссовки пришлось выделить на 300-500 рублей больше», — рассказала она.

Однако в эконом-сегменте можно найти форму по более низким ценам, но и там сейчас наблюдается рост цен.

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