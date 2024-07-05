Антонова назначена новым заммэра Новосибирска вместо Терешковой

Ксения Антонова стала новым начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, мэр города Максим Кудрявцев подписал сегодня распоряжение о назначении Ксении Антоновой начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

Известно, что ранее эту должность занимала Анна Терешкова.

Ранее Сиб.фм писал, что Анна Терешкова рассказала о планах после ухода с должности вице-мэра Новосибирска