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общество

Антонова назначена новым заммэра Новосибирска вместо Терешковой

Фото: Сиб.фм

Ксения Антонова стала новым начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, мэр города Максим Кудрявцев подписал сегодня распоряжение о назначении Ксении Антоновой начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

Известно, что ранее эту должность занимала Анна Терешкова.

Ранее Сиб.фм писал, что Анна Терешкова рассказала о планах после ухода с должности вице-мэра Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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