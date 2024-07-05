Новосибирская область получит дополнительные 787 млн рублей на выплаты педагогам

Нижняя палата парламента приняла изменения в федеральный бюджет текущего года в целях реализации послания президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года.

Новосибирская область получила дополнительные средства из федерального бюджета на выплаты классным руководителям и кураторам организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства со ссылкой на первого зампреда Госдумы РФ Александра Жукова.

Из общего увеличения расходов на 522 млрд рублей в текущем году, Новосибирской области выделено 787 млн рублей. Эти средства будут направлены на выплаты в размере 10 тысяч рублей сентябрьский-декабрьским педагогам – 9581 классному руководителю и 539 кураторам групп среднего профессионального образования в населённых пунктах с численностью менее 100 тысяч человек.

Также будет выделено 32 млн рублей на выплаты в размере 5 тысяч рублей советникам директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирска организовала проверку по обращению жителей Хилокского жилмассива.