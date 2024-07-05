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общество

Прокуратура Новосибирска организовала проверку по обращению жителей Хилокского жилмассива

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы пожаловались на отсутствие детского сада в Хилокском жилмассиве.

По данным пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области, ведомством была организована проверка по обращению жителей Хилокского жилмассива об отсутствии детского сада в пешей доступности.

В результате чего, после проверки будет дана оценка работе органов местного самоуправления по обеспечению доступного дошкольного образования для жителей жилмассива.

Напомним, что новосибирцы попросили помощи у президента Российской Федерации Владимира Путина, записав ему видеообращение в социальной сети. Они рассказали, что на территории жилмассива отсутствует детский сад, а ближайший находится в часе езды, что крайне неудобно для местных жителей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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