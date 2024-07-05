«Помогите прекратить издевательства над детьми». Жители Хилокского записали видео Путину о невыносимых условиях жизни

В Новосибирске жители Хилокского микрорайона записали видео президенту.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!” местные жители просят помощи у президента Российской Федерации Владимира Путина, записав ему видеообращение с просьбой о помощи.

Они возмущены тем, что ранее в их микрорайоне снесли детский сад, а обещанный новый так и не построили.

Жители сообщили, что до ближайшего детсада им приходится ехать примерно час, что очень неудобно с маленькими детьми.

А в связи с тем, что в микрорайоне проживает достаточно много мигрантов, новосибирцы предполагают, что детский сад не строят из-за того, чтобы туда не ходили дети иностранцев.

“Садик — это не школа, мы будем туда водить своих детей, Мы будем там работать! И в садик немытых, нечёсанных и без медицинских карт не принимают, так что если туда и будут ходить дети приезжих, то это будут приличные дети, а не дети грязного немытого люля”, — написали в посте.

Напомним, что в Новосибирске депутат Антонов предложил запретить въезд в РФ на 25 лет нелегальным мигрантам