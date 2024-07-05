Новосибирская прокуратура оштрафовала МУП «Спецавтохозяйство» из-за возгорания мусорного полигона

Причиной возгорания значительных площадей полигона явилось ненадлежащее исполнение сотрудниками предприятия должностных обязанностей.

По постановлению Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры, муниципальное унитарное предприятие города «Спецавтохозяйство» было оштрафовано на 350 тысяч рублей за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.

Это решение связано с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками предприятия, что привело к возгоранию значительных площадей мусорного полигона «Левобережный» в мае текущего года.

«По факту допущенных нарушений природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления)», — говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках процесса также установлены новые меры контроля, включая усиленный патруль и обязательное соблюдение пропускного режима на территории полигона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в МУП «САХ» рассказали о причинах пожара на полигоне в Новосибирске.