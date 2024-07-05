Новосибирский актер Павел Прилучный оспаривает опеку над детьми

Новосибирский актер Павел Прилучный пытается оспорить опеку над своими детьми у бывшей супруги Агаты Муцениеце.

В судебном заседании уже участвовали Мия и Тимофей. Однако Агата Муцениеце не присутствовала на том заседании.

Дети должны будут выразить в суде свое желание относительно того, с кем из родителей они хотят жить до совершеннолетия. Следующее судебное заседание назначено на конец августа.

В случае, если дочь и сын останутся с матерью, Павлу Прилучному предстоит выплачивать большие алименты. Сам Прилучный старается проводить с детьми как можно больше времени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жена новосибирского актера Прилучного возит их годовалого ребенка по врачам.