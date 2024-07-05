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вчера 23:30
общество

Новосибирский актер Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце, чтобы не платить алименты

Фото: соцсети Прилучного

Детям актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предложат самим определить, с кем из родителей они останутся жить.

Судебное заседание по этому вопросу инициировал Павел Прилучный. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Первое заседание суда состоялось 4 июля. Агата Муцениеце на него не явилась, ссылаясь на необходимость отдыха после съёмок. Следующее заседание назначено на 29 августа, где дети — 7-летняя Мия и 11-летний Тимофей — примут решение о своём проживании.

Сейчас дети живут с матерью и редко видят отца. Если суд примет решение в пользу Прилучного, Муцениеце будет обязана выплачивать алименты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жена новосибирского актера Павла Прилучного изменилась до неузнаваемости.

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Игорь Кириченко
Журналист

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