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общество спорт

Новосибирский ФК «Сибирь» представил новые логотип и форму

Фото: ФК «Сибирь»

5 июля 2024 года новосибирский футбольный клуб «Сибирь» представил новый логотип в своём официальном телеграм-канале.

В первые два часа после публикации новый фирменный знак команды собрал около пятисот реакций и более сотни комментариев.

Ранее в июне 2024 года было подписано распоряжение правительства Новосибирской области о переименовании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб Новосибирск» в АНО ФК «Сибирь».

Клуб в сезоне 2024–2025 годов будет выступать под новым названием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что футбольный клуб «Новосибирск» официально переименован на «Сибирь».

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Игорь Кириченко
Журналист

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