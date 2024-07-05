Новосибирский ФК «Сибирь» представил новые логотип и форму

5 июля 2024 года новосибирский футбольный клуб «Сибирь» представил новый логотип в своём официальном телеграм-канале.

В первые два часа после публикации новый фирменный знак команды собрал около пятисот реакций и более сотни комментариев.

Ранее в июне 2024 года было подписано распоряжение правительства Новосибирской области о переименовании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб Новосибирск» в АНО ФК «Сибирь».

Клуб в сезоне 2024–2025 годов будет выступать под новым названием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что футбольный клуб «Новосибирск» официально переименован на «Сибирь».