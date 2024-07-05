Новосибирский минпромторг отправили более 500 беспилотников на СВО

Специалисты минпромторга Новосибирской области отправили на СВО самую крупную поставку техники с момента начала спецоперации.

Военнослужащие 14-ти подразделений получили БПЛА, РЭБ и радиостанции.

Об отправке очередной партии техники для бойцов СВО сообщил в своем телеграм-канале Андрей Травников. По словам главы региона, более 500 БПЛА различного типа, 200 средств радиоэлектронной борьбы и более 200 радиостанций прошли все испытания перед отправкой в зону боевых действий.

Как сообщил Андрей Травников, оснастить бойцов 14 подразделений средствами вооружения и разведки помогли предприятия региона. Одним из первых откликнулся Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина, представители которого приобрели для бойцов автомобиль повышенной проходимости, а также комплекты индивидуальной бронезащиты и антенны новосибирского производства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирска в зону СВО отправят автокран и два самосвала.