сегодня
05 июля, 11:16
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 94.98
сегодня
05 июля, 11:16
пробки
4/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 94.98
сегодня 09:53
общество проиcшествия

Новосибирский рабочий погиб после падения с 18-го этажа жилого дома

Фото: Сиб.фм

С 18-го этажа упал рабочий в Новосибирске и разбился.

По данным пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, вчера в Дзержинском районе происходили работы по ремонту крыши многоквартирного дома на улице Кошурникова, в результате чего мужчина сорвался и разбился насмерть.

Сейчас организована уголовно-процессуальная проверка по признакам уголовной статьи «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека».

Напомним, что полиция Новосибирска проверяет информацию о теле мужчины на улице Твардовского

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в