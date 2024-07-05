Новосибирский рабочий погиб после падения с 18-го этажа жилого дома

С 18-го этажа упал рабочий в Новосибирске и разбился.

По данным пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, вчера в Дзержинском районе происходили работы по ремонту крыши многоквартирного дома на улице Кошурникова, в результате чего мужчина сорвался и разбился насмерть.

Сейчас организована уголовно-процессуальная проверка по признакам уголовной статьи «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека».

Напомним, что полиция Новосибирска проверяет информацию о теле мужчины на улице Твардовского