Новосибирским супругам со стажем заплатят 50 тысяч рублей

Власти Новосибирска приняли решение выплатить семейным парам по 50 тысяч рублей на золотую свадьбу.

Постановление о предоставлении дополнительной выплаты подписал мэр Максим Кудрявцев. Согласно документу, вручение благодарственного письма состоится на торжественной церемонии в отделе ЗАГС или дворце бракосочетаний. Фотографии юбиляров будут размещены на городских досках почёта.

Для получения дополнительной выплаты необходимо написать заявление и предоставить в районную администрацию удостоверения личности и свидетельство о браке. Заявление также можно подать через портал Госуслуг в течение 12 месяцев после даты свадебного юбилея.

Условиями предоставления выплаты являются гражданство Российской Федерации, постоянное проживание на территории Новосибирска не менее 10 лет, отсутствие судимостей или фактов уголовного преследования, а также отсутствие нахождения в розыске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область получит дополнительные 787 млн рублей на выплаты педагогам.