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общество

Новосибирцев предупредили о штрафах за оставленных у водоемов детей

Фото: Сиб.фм

Спасатели региона напоминают жителям о необходимости следить за безопасностью детей у водоемов.

По информации пресс-службы МАСС, взрослые обязаны предотвращать купание детей в неподходящих местах и соблюдать требования законодательства и правил МЧС России.

За нарушение данных правил предусмотрены административные штрафы от 100 до 500 рублей в первый раз и от 4 до 5 тысяч рублей в повторных случаях. Также возможен административный арест до пяти суток. Это предусмотрено постановлением правительства региона № 445-п от 10 ноября 2014 года и приказом МЧС России № 732 от 30 сентября 2020 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликован прогноз погоды на предстоящие выходные 6 и 7 июля в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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