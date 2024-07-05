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общество

Опубликован прогноз погоды на предстоящие выходные 6 и 7 июля в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Стал известен прогноз погоды на выходные в Новосибирске.

Синоптики сервиса “Яндекс Погоды” передали, что в эти выходные, 6 и 7 июля, в Новосибирске ожидается жаркая погода, которая будет сопровождаться дождями и грозами.

В субботу днем температура поднимется до +29 градусов, скорость ветра составит 4,6 метра в секунду.

В воскресенье весь день прольет дождь. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +25 градусов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске ожидается череда мощных магнитных бурь в июле

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Валерия Митрохина
Журналист

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