Новосибирцы слышали женские крики с мольбой о помощи в районе ЖК «Седьмое небо»

Вечером 4 июля на улице Державина в районе жилого комплекса «Седьмое небо» около трех часов звучала аудиозапись со странными звуками, напоминающими крик женщины или ребенка.

Прохожие были обеспокоены происходящим. Очевидцы сообщили, что запись воспроизводилась из окна многоэтажки.

На записи были слышны крики женщины с призывами о помощи и диктовкой цифр. На место происшествия была вызвана полиция. После их прибытия звук прекратился.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сообщение о происшествии поступало в органы внутренних дел. В настоящее время проводится проверка и уточняются обстоятельства инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска отправится в колонию за заказной поджог «Тойоты Камри».