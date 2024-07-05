Житель Новосибирска отправится в колонию за заказной поджог «Тойоты Камри»

За поджог автомобиля новосибирец отправится в тюрьму.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в ночь с 14 на 15 апреля прошлого года 24-летний житель Новосибирска получил 50 тысяч рублей от неизвестного за поджог иномарки, которая была припаркована во дворе дома на Ватутина в Кировском районе.

В результате автомобиль полностью сгорел — ущерб составил 1,2 миллиона рублей. Кировский районный суд вынес приговор молодому человеку и теперь он отправится в колонию строгого режима за умышленный поджог.

“Фигурант осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Суд назначил осужденному наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима”, — уточнили в ведомстве.

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