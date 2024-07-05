«Опасное предприятие». Жители Искитима собрали 6000 подписей против строительства металлургического завода

В Искитиме разгорелся скандал из-за строительства Южносибирского металлургического прокатного завода. Местные активисты сразу же начали сбор подписей против создания предприятия.

23 мая прошел митинг против строительства завода. К мероприятию горожане готовились целую неделю. О проведении митинга администрация города была предупреждена заранее, однако разрешение на его проведение получено в последний момент. Искитимцы пришли с плакатами, на которых было написано: «Нет! Строительству ЮМПЗ в черте города», «Мы хотим жить, а не выживать в нашем городе!».

По мнению местных жителей, в городе уже нечем дышать, а новый завод только усугубит ситуацию. ЮМПЗ присвоена 1-я первая категория по выбросу вредных веществ и 2-я категория опасности.

Сергей Завражин, мэр города, решил ответить активистам. Он уверен, что они распространяют недостоверную информацию, и все на самом деле не так страшно.

«У нас есть несколько предприятий первой категории по негативному воздействию на окружающую среду. Южносибирский прокатный завод, согласно проекту, будет выбрасывать в год 135 тонн. Это отправная точка. Первая категория – это наша свалка ТБО. В год они выбрасывают около 3 тысяч 700 тонн. То есть полигон страшнее в 25%-30%!», — написал Сергей Завражин в официальном ответе в социальных сетях.

Он также отметил, что город участвует в федеральной программе «Чистый воздух», в рамках которой количество вредных выбросов должно сократиться на 74%.

Завражин уточнил, что вода будет браться из централизованного водоснабжения, и завод предусматривает замкнутый цикл использования воды. Чиновник отмечает, что проект будет рассмотрен государственной экспертизой, которая определит степень загрязнения окружающей среды. Тем временем, вопрос привлечения инвесторов, по мнению Сергея Завражина, стоит очень остро.

Завод будет рассчитан на 300 рабочих мест. Минимальная зарплата составит 80 тысяч рублей. Это позволит городу получать ежегодно 20 млн рублей в виде налогов, которые можно будет направить на ремонт дорог, благоустройство и озеленение.

По словам градоначальника, разрешение на строительство будет выдано после проведения госэкспертизы.

Жалобы активистов были рассмотрены в Следственном комитете, куда для опроса вызвали и мэра.

В Следственный комитет также был вызван Артем Фролов, руководитель инициативной группы.

По его мнению, слова мэра прозвучали как «вы и так на свалке живете, подумаешь, еще пару тонаров с помоями вам на голову вывалим, хуже-то не будет». Об этом активист сообщил корреспонденту Сиб.фм.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ) также решил пообщаться с жителями Искитима. Он обратился с запросом к губернатору региона Андрею Травникову и в прокуратуру.

«Судя по официальному ответу из областного правительства, новый объект будет производить 827 тонн вредных выбросов в год. В результате корректировки проектной документации этот показатель обещают снизить до 135 тонн. Упоминается, что ваш город попал в федеральную программу «Чистый воздух», должны будут приниматься меры по сокращению выбросов. Но результатов экспертизы Росприроднадзора нет до сих пор, а без нее не может быть выдано разрешение на строительство», — сообщил Сулейманов.

Депутат также лично встретился с жителями Искитима. Они рассказали ему, что в городе предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена во много раз, а строительство завода только усугубит ситуацию.

Согласно последним данным, жители города собрали более 6000 подписей против строительства завода.

Общественники утверждают, что они поинтересовались у директора предприятия о причинах строительства. Выяснилось, что ни федеральных, ни региональных мотивов для этого нет. Активисты считают, что это вопрос исключительно местного населения, который и должен решаться непосредственно самими жителями.

«Но на сегодняшний день в поддержку строительства завода существует только один официальный документ — это протокол так называемых слушаний, в которых участвовал 131 человек, только 25 из них проголосовали «за», причем за проведение повторных слушаний, потому что не разобрались», — рассказали они.

Ренат Сулейманов обещал помочь искитимцам отстоять их законные права.

Ранее в Искитиме полиция пыталась разогнать митинг общественников против строительства металлургического завода.