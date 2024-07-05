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проиcшествия

Под Новосибирском девочка выпала из окна многоквартирного дома

Фото: телеграм-канал «Бердск онлайн»

Падение произошло из окна на втором этаже.

В Бердске на улице Карла-Маркса девочка выпала из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «Бердск-Онлайн».

Прохожие оперативно вызвали скорую помощь. Девочка выжила. Однако получила травмы.

По словам очевидцев, девочка стояла на подоконнике, когда подруги звали ее на прогулку. Видимо, поспешив на встречу, она по неосторожности упала.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выстрелили из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику.

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Игорь Кириченко
Журналист

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