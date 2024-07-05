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общество проиcшествия

В Новосибирске выстрелили из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику

Фото: Сиб.фм

В городе Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства получения травмы несовершеннолетним.

По информации пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, вчера в Первомайском районе несовершеннолетний выстрелил из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику. В результате чего тот был госпитализирован для обследования и получения медицинской помощи.

Уточняется, что угрозы жизни 11-летнего нет. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске мать рассказала новые подробности после нападения подростков на 12-летнюю дочь

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Валерия Митрохина
Журналист

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