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общество

Прокуратура Новосибирска приостановила работу кафе «Кишлак»

Фото: прокуратура НСО

После проверки прокуратуры была приостановлена работа кафе в Новосибирске.

В ходе рейда прокуратура Новосибирской области обнаружили нарушения миграционного, налогового законодательства, правил санитарно-эпидемиологической безопасности и пожарной безопасности в кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне на улице Суходольная, 20.

В том числе ведомство планирует завести дело об административном правонарушении против ИП за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности.

Напомним, что в Новосибирске заметили женщин в хиджабах на детских площадках

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Валерия Митрохина
Журналист

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