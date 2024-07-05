Прокуратура Новосибирска приостановила работу кафе «Кишлак»

После проверки прокуратуры была приостановлена работа кафе в Новосибирске.

В ходе рейда прокуратура Новосибирской области обнаружили нарушения миграционного, налогового законодательства, правил санитарно-эпидемиологической безопасности и пожарной безопасности в кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне на улице Суходольная, 20.

В том числе ведомство планирует завести дело об административном правонарушении против ИП за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности.

Напомним, что в Новосибирске заметили женщин в хиджабах на детских площадках