Ученые из Новосибирска запатентовали суперконденсатор из скорлупы кедрового ореха

Ученые из Новосибирского государственного университета запатентовали суперконденсатор, созданный из скорлупы кедрового ореха. Об этом сообщили в пресс-службе вуза 5 июля.

Суперконденсатор отличается от аккумулятора возможностью выдерживать десятки и сотни тысяч циклов заряжания-разряжания. Он обладает большей мощностью и находит применение при производстве электроэнергии из возобновляемых источников в связке с аккумуляторами. Также он идеально подходит для кратковременного питания маломощных электронных устройств.

Работа над суперконденсатором велась с использованием методики синтеза углеродных материалов из растительного сырья, разработанной в Институте катализа СО РАН. В результате исследований была выбрана скорлупа кедрового ореха, оптимизированы условия производства электродов и получен патент на устройство.

Электролит суперконденсатора представляет собой ионную жидкость, которая обеспечивает стабильность и не летучесть, что важно для эффективной работы устройства.

В Новосибирске суперконденсаторы уже используются при запуске дизельных двигателей в условиях низких температур, а эксперты предсказывают их потенциальное применение в замене аккумуляторных батарей в различных областях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области промышленную эксплуатацию СКИФа начнут в 2026 году.