В Новосибирск девять школ вошли в число с наибольшим количество стобалльников по ЕГЭ

В Новосибирске по количеству выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году, на первом месте оказалась Физико-математическая школа при НГУ, где 42 выпускника получили максимальные баллы. Об этом сообщил замминистра образования региона Владимир Щукин на пресс-конференции.

В лицее № 22 стобалльниками стали восемь человек. По четыре выпускника с максимальными баллами есть в Инженерном лицее НГТУ, образовательном центре «Горностай», Экономическом лицее Новосибирска и гимназиях №№ 3, 4, 10, 1. Щукин отметил, что высокие результаты также продемонстрировали Чановский и Ордынский районы.

Пресс-служба НГУ сообщила РБК Новосибирск, что в этом году физико-математическую школу окончили 239 выпускников 11 классов. Помимо стобалльников, среди них 47 медалистов и победители всероссийских и международных олимпиад. Два выпускника СУНЦ НГУ набрали 100 баллов по физике, 29 — по математике, семь — по химии, один — по географии, и три — по русскому языку.

Щукин добавил, что результаты по предметам естественно-научного цикла улучшились по сравнению с прошлым годом, что особенно важно для вузов по инженерным специальностям. Однако результаты по русскому языку, обществознанию и информатике ухудшились, и почти четверть сдававших обществознание не набрали минимальный балл.

На экзамены в основной период было зарегистрировано 14,1 тыс. человек, из них 911 — выпускники прошлых лет. За использование телефонов и шпаргалок с экзамена было удалено девять человек. В экзаменах участвовало 1,1 тыс. наблюдателей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что выпускник из Новосибирска набрал 100 баллов по трем предметам при сдаче ЕГЭ.