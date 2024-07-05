В Новосибирске дали необычные имена новорожденным

Новорожденным новосибирцам дали редкие имена в июне.

По данным пресс-службы ЗАГСа Новосибирской области, в июне 2024 года на свет появилось 2011 детей.

В июне новорожденным дали такие необычные имена как: Антип, Властислав, Георгий, Елизар, Лукьян, Макарий, Марс, Северин, Серафим, Фёдор среди мальчиков и Азалия, Антонина, Виталина, Влада, Гликерия, Добромира, Зоя, Инга, Лидия, Святослава среди девочек.

А в топ-10 популярных мужских имен вошли: Александр, Артём, Михаил. Среди женских имен стали София, Ева, Варвара, Виктория.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ЗАГС рассказал о редких именах в мае