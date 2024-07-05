В Новосибирске ДПС останавливает водителей с тонировкой и без номеров

В Новосибирске на основных магистралях города, таких как площадь Ленина, ГПНТБ, пл. Маркса, пл. Калинина заметили экипажи Госавтоинспекции.

Они под надзорным сопровождением сотрудников прокуратуры массово останавливают водителей с тонировкой и без номеров. Об этом сообщил источник Сиб.фм.

Также замечено, что в рейдах участвуют сотрудники службы судебных приставов и служба по борьбе с оборотом наркотиков со специально обученными собаками.

Некоторые автомобили уже увезли на эвакуаторах. Других нарушителей повезли в районные отделы полиции на задержание за повторную езду без номеров.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске мужчина сбил малолетнего велосипедиста и скрылся.