В Новосибирске мужчина сбил малолетнего велосипедиста и скрылся

В Дзержинском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

Инцидент произошел в 14:30 на улице Красина. Автомобиль, выезжая с парковки дома №75 по улице Фрунзе, совершил правый поворот на улицу Красина и наехал на велосипедиста, двигавшегося со стороны улицы Гоголя. В результате мальчик получил серьезные травмы. Водитель скрылся с места происшествия.

Дорожные правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдать правила при ДТП: остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и вызвать скорую помощь и полицию при наличии пострадавших. В противном случае водителю может грозить лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток по статье 12.27 часть 2 КоАП РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области скончался 19-летний водитель легковушки.