В Новосибирске эксперт раскрыла секрет урожая земляники

Дачники под Новосибирском столкнулись с вызовами в этом сезоне при выращивании земляники из-за непогоды и нашествия вредителей.

Несмотря на поздние майские заморозки, убытки оказались не столь значительными, хотя самые ранние урожаи пострадали. В этом году первую тонну земляники уже собрали местные жители с полей под Новосибирском.

Руководитель садового центра "Сияние" Наталья Иванцова советует дачникам обеспечить качественное питание для кустов уже при посадке, что является ключевым условием для успешного урожая. Земляника требует регулярных подкормок и защиты от вредителей, таких как трипсы, особенно актуально в условиях жары этим летом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителям Новосибирска нужен дополнительный отпуск после отдыха с детьми.