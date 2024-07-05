сегодня
05 июля, 21:43
пробки
2/10
погода
+20.8°C
курсы валют
usd 88.13 | eur 95.57
сегодня
05 июля, 21:43
пробки
2/10
погода
+20.8°C
курсы валют
usd 88.13 | eur 95.57
сегодня 20:30
общество

В Новосибирске эксперт раскрыла секрет урожая земляники

Фото: Pexels.com

Дачники под Новосибирском столкнулись с вызовами в этом сезоне при выращивании земляники из-за непогоды и нашествия вредителей.

Несмотря на поздние майские заморозки, убытки оказались не столь значительными, хотя самые ранние урожаи пострадали. В этом году первую тонну земляники уже собрали местные жители с полей под Новосибирском.

Руководитель садового центра "Сияние" Наталья Иванцова советует дачникам обеспечить качественное питание для кустов уже при посадке, что является ключевым условием для успешного урожая. Земляника требует регулярных подкормок и защиты от вредителей, таких как трипсы, особенно актуально в условиях жары этим летом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителям Новосибирска нужен дополнительный отпуск после отдыха с детьми.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в